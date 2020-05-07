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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحلقة 14 من مسلسل «الفتوة»

الخميس 07/مايو/2020 - 12:49 ص
مسلسل الفتوة
مسلسل الفتوة
حسين الجندي
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بدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "الفتوة" الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال ويعرض في السباق الرمضاني الحالي على قناة "الحياة" الحمراء وذلك بمشاهدة داخل المولد وتواجد الطريقة الرفاعية بمشهد لكل ألعاب المولد المعروفة، بينما عاد المشهد إلى كل من الحاج أحمد الشخصية التي تقدمها الفنانة فريدة سيف النصر وكل من "ليل" الفنانة مي عمر و"حسن الجبالي" الفنان ياسر جلال وكل من هنادي هاني مهنا وأحمد خالد صالح في مشهد محاولتهم البحث عن والدة "ليل".

وجاء المشهد الثاني بين كل من، "عزمي أبو شديد" الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد صلاح حسني و"نداشة"، حيث سألها على "جميلة" الفنانة نجلاء بدر، حيث أعطاها أموال من أجل مراقبة "جميلة"؛ وهو مشهد داخل الخمارة بينما رفض شرب الخمر من أجل ذهابه إلى المولد، بينما أعلن له "نداشة" أن "جميلة" تحب حسن الجبالي.

وعاد المشهد مرة أخري بين كل من "ليل" الفنانة مي عمر و"حسن الجبالي" الفنان ياسر جلال وكل من هنادي هاني مهنا وأحمد خالد صالح؛ حيث وجهت "ليل" إلى "حسن الجبالي" الشكر لأنه عاد والدتها إليها منفذًا وعده لها، بينما طلبت منه أن يأتي المولد مع ابنته "نورا" الشخصية التي تقدمها الفنانة ليلى أحمد زاهر، بينما أكد لها أنه لا يذهب المولد بعد وفاة والده، بينما حكي المعلم سيد اللبان الشخصية التي يقدمها الفنان رياض الخولي لزوج ابنته تفاصيل قديمة بين علاقة المعلم أحمد الجبالي والد حسن الجبالي والمعلم صابر أبو شديد الفتوة الكبير.

يذكر أن مسلسل "الفتوة" الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال ويعرض في السباق الرمضاني الحالي علي قناة الحياة الحمراء يشارك في بطولته كل من الفنانة مي عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني وأحمد خالد صالح وهنادي هاني مهني وأحمد خليل ورياض الخولي وعبدالرحمن القليوبي وأحلام الجريتلي ومجدي فكري وعادل الفار وعايدة رياض، وأحمد جمال سعيد وغفران محمد وآخرون وهو من تأليف هاني سرحان ومن إخراج المخرج حسين المنباوي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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