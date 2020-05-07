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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«لعبة النسيان» يتصدر تريند «تويتر» بعد الحلقة 13

الخميس 07/مايو/2020 - 02:41 ص
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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استطاع مسلسل "لعبة النسيان" احتلال تريند "تويتر" للمرة الرابعة على التوالي خلال شهر رمضان بعد عرض الحلقة 13 من العمل والتي كشفت أن هناك أسرارًا تخفيها عائلة الشيال، عن رقية تجعلها عاجزة عن تذكّر آخر 6 سنوات لها. الأمر الذي آثار التساؤل على مواقع التواصل الاجتماعي التساؤل حول حقيقة خيانة رقية (دينا الشربيني)،

وحتى الآن لم يُجب مسلسل "لعبة النسيان" على أي سؤال طرحه خلال الحلقات السابقة، ليترك المشاهدين في شكوك حول نهاية المسلسل، فهل رقية فاقدة للذاكرة، أم تدعي ذلك؟، هل خانت بالفعل زوجها أمجد (أحمد صفوت) مع المحامي خالد (أحمد داود)؟، ولماذا تخفي نادين (هديل حسن) أمر زينة (مريم الخشت) عن رقية؟، ولماذا يتتبع نادر هاتفها؟ العديد من الأسئلة حول شخصيات المسلسل ولا إجابة.

ويُعرض مسلسل "لعبة النسيان" حصريًا على شبكة قنوات "mbc مصر" الساعة 10 مساءً و4 والنصف عصرًا على "mbc مصر"، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة "mbc مصر 2"، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و"يوم 13".

مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات "mbc مصر".

قناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً و4 والنصف عصرًا.

قناة mbc مصر 2 | الساعة 2 عصرًا و8 مساءً.

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