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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة العراقية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية برئاسة «الكاظمى»

الخميس 07/مايو/2020 - 12:44 ص
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
وكالات
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تؤدي الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، الآن، اليمين الدستورية أمام البرلمان العراقي.

وقدم رئيس الحكومة العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، منذ قليل، برنامجه الحكومي للبرلمان بحضور 255 نائبا.

وقال "الكاظمي" أمام البرلمان العراقي، "الحكومة الجديدة هي حكومة حل وليست حكومة أزمات"، مضيفا أنه يرفض استخدام العراق كساحة للاعتداءات، كما أنه سيحضر لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة.

وأكد الكاظمي، "أنها مرحلة صعبة.. التحديات التي يواجهها العراق كبيرة، اقتصاديا وأمنيا وصحيا واجتماعيا، لكنها ليست أكبر من قدرتِنا على التصدي لها".

وتابع: "نحن معا كعراقيين أصلاء من البصـرة إلى كردستان ومن النجف إلى الموصل.. قادرون على حماية بلدنا.. نحن معا قادرون على تأكيد السيادة الوطنية.. وتجاوز الأزمة الاقتصادية.. وحماية شعبنا من المخاطر الصحية".

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