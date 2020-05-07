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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ شمال سيناء: محطة مياه بحر البقر ستضيف 600 ألف فدان للزراعة

الخميس 07/مايو/2020 - 02:56 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تفاصيل مشروعات التنمية بالمحافظة؛ لتحقيق الأمن والأمان.

وقال "شوشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" إن مصر بدأت عهد تحول كامل بالنسبة للتنمية في سيناء، لاقتناع الرئيس أن التنمية ستحقق الأمن وليس العكس.

وتابع: "أهالي سيناء كانوا يشتكون دائما من عدم توافر المياه الكافية لتنفيذ المشروعات، حيث كان يتكلف استخراج المياه من بئر واحد ملايين، لكننا بدأنا مرحلة جديدة فالمياه أصبحت متوفرة في عهد الرئيس السيسي سواء من ترعة السلام، أومن المصدر الجديد المتمثل في محطة معالجة بحر البقر التي ستضخ مياه إلى سيناء تعادل حجم مياه ترعة السلام مرة ونصف".

وأشار إلى أن كمية المياه المتوفرة في سيناء تصلح لزراعة مليون فدان، لافتا إلى أن هناك عدة لجان فنية تعمل في سيناء لتنفيذ دراسات تحليلية وتحديد الأماكن التي ستزرع.

وأوضح أن محطة معالجة مياه بحر البقر ستضيف 600 ألف فدان صالح للزراعة، بعدما كانت مساحة الأراضي المنزرعة لا تتخطى 220 ألف فدان، مؤكدا أن سيناء ستكون سلة الغذاء في مصر.

وأردف: "سنجمع محصول القمح والشعير نهاية شهر مايو الجاري، وسيتم زراعة بنجر سكر في سيناء، وهناك مفاوضات لإقامة مصنع سكر للاستفادة منه، فضلا عن زراعة القمح".

وأوضح أن الدولة تستهدف دخول 3.5 مليون مواطن محاور التنمية المختلفة بسيناء، مشيرا إلى الانتهاء من 18 تجمعا بدويا في سيناء، حيث تبلغ مساحة التجمع 5 أفدنة ومنزل مساحته 200 متر وتعتمد على مياه الآبار.

وفيما يخص الصناعة قال إن سيناء تشمل 118 مادة معدنية ذات جدوى اقتصادية، لافتا إلى أن هناك منطقة صناعية باسم بغداد على مساحة 650 ألف فدان في وسط سيناء سيقام بها استثمارات معدنية، فضلا عن مناطق صناعية أخرى تعتمد على المنتجات الغذائية بمنطقة بئر العبد.

وأكمل: "تم إنشاء سور مطار العريش بالكامل وأصبح مؤمن بنسبة أكثر من 100%، فضلا عن ميناء العريش الذي سيكون طفرة كبيرة باستيعاب عدد كبير من العمالة"، مؤكدا أن الهدف الأساسي من مشروعات سيناء توفير فرص العمل للأهالي.

وأكد أهمية ضخ القطاع الخاص استثمارات في سيناء بنسبة 40% لدعم مشروعات التنمية، خاصة في ظل الإجراءات التشجيعية للاستثمار التي تتخذها الحكومة.

وحول إصابت فيروس كورونا، قال إن الإصابة الواحدة التي سجلت بشمال سيناء أثبتت التحاليل أنها سلبية وستعود السيدة غدا إلى منزلها، مشيرا إلى أن أهالي سيناء معتادون على حظر التجوال والتزموا بتنفيذه بشكل دقيق، مؤكدًا في الوقت ذاته على توفر كافة احتياجات المواطنين بالأسعار المناسبة.

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