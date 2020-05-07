وزير التعليم يوضح طريقة تقييم أبحاث صفوف النقل

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تقييم الأبحاث على أساس "نجاح ورسوب" فقط، ولا تصحح "بدرجات" بطريقة الامتحانات التقليدية.وأكد "شوقي"، خلال بيان صحفي له، أنه سيتم تقييم الأبحاث من حيث الالتزام بعناصر المشروع، وأن البحث من عمل الطالب وليس منقولًا أو مدفوع الأجر.وكانت قد تردد أنباء عن تصريح للوزير نصه: "أنا مش ناوي أصحح أبحاث صفوف النقل"، ونفى الوزير هذا الكلام، قائلًا: "لا تستمعوا لمن يتحدث عن وزارة التعليم بلا مرجعية لتقليل البلبلة والشائعات".