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محمد العسيري
الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 7 مايو 2020

الخميس 07/مايو/2020 - 12:34 ص
برج الجوزاء
برج الجوزاء
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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم لبرج الجوزاء على النحو التالي:

مهنيًا: تعيش هذا اليوم تجددًا وتتاح أمامك حرية التصرف كما تريد في مجالك المهني، فتحاول الاستفادة من الفرصة لتحسين سير العمل.

عاطفيًا: أظهر مشاعرك للحبيب فأنت تدرك مدى تعلقه بك وحرصه على إسعادك دائمًا.

صحيًا: حاول أن تنام ثماني ساعات وخفف من السهرات الطويلة لأنها تنهكك جسديًا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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