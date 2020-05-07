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«الأوقاف»: السحور وقت الطمأنينة والسكينة والمغفرة

الخميس 07/مايو/2020 - 12:30 ص
الشيخ إسلام النواوي
الشيخ إسلام النواوي
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أكد الشيخ إسلام النواوي، عضو الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، أن وقت السحور هو وقت الطمأنينة والسكينة والمغفرة، فيه يتجلى المولى سبحانه وتعالى على عباده بالعفو والرضوان والبركات.

جاء ذلك خلال كلمته الليلة في الحلقة الثالثة عشرة من حلقات برنامج «حديث السحور» الذي تقدمه وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ. ش. أ» عبر صفحتي الوكالة على موقعي «فيس بوك»، و«يوتيوب» بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وقال النواوي: «إن وقت السحور في رمضان هو وقت مبارك، كله نفحات إيمانية وربانية، فيه يأنس العبد بربه الذي ينزل إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله وجماله وينادي فيه عباده فيقولُ هل من سائلٍ فأُعطيَه هل من داعي فأستجيبَ له هل من تائبٍ فأتوبَ عليه هل من مستغفِرٍ فأغفرَ له حتى يَطْلُعَ الفجرَ».

وأضاف النواوي: «كل منا ينام وهو مثقل بالهموم والأوزار إلا من رحم ربي، كل منا يحتاج إلى من يأخذ بيده نحو الطريق الصحيح، وقضاء حوائجه دون أن يعلم أحد ودون أن ينكسر لأحد، ولكن هيهات أن يكون الانكسار لعبد مهما علا، وأن يكون الانكسار لرب العباد صاحب المن والعطايا».

وتابع النواوي: «كم لنا أن نتخيل العطاء الذي يمكن لصاحب الجود والكرم أن يمن به على عباده الذين اصطفى لهم وقت السحر ليأنسوا به ولإجابته لهم، كم منا يريد أن يستجيب الله له ولدعائه، وكم منا يريد أن يغفر الله له ويتوب عليه، وكم منا يريد أن يستره الله، إن وقت السحر هو الكنز الذي يمنحه الله كل يوم لعباده أجمعين دون تفرقة بينهم، كونه تعالى يريد أن يتوب على الجميع ويمنح الجميع غفرانه ورضاءه، ومن ثم يجب أن نغتنم الفرص التي يمنحها المولى عز وجل لنا لنال بها رضوانه وغفرانه».

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