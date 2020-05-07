«التربية والتعليم»: تسليم المشروعات البحثية عبر منصة «إدمودو» الحل الأفضل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تسليم المشروعات باستخدام «منصة إدمودو» هو الحل الأفضل والأضمن والذي نود تدريب «الطلاب» عليه للمستقبل، وكذلك فهو أفضل صحيًا في هذه الظروف.وأضاف«شوقي»، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي«الفيس بوك»: «أما الحل الورقي فهو حل متاح لمن يتعذر عليه استخدام المنصة، ولكن من يستطيع نود تشجيعه علي استخدامها بكل تأكيد».وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن بداية الأسبوع الجاري، عن طرق رفع المشروعات البحثية سواء على منصة «إدمودو» أو التسليم اليدوي للمدرسة.جدير بالذكر، أن هذه المشروعات مقرر تنفيذها من طلاب الصفوف من الثالث الابتدائي للثالث الإعدادي كبديل عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.