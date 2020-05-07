صحة القليوبية: تحليل «PCR» لكورونا بحميات بنها

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية عن افتتاح وحدة PCR. COVID-19 "كورونا" بمعمل حميات بنها بإشراف إدارة المعامل بالقليوبية.وأشار الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إلى أن، تلك الخطوة تيسر على مواطني القليوبية في التصدي لوباء كورونا فيروس المستجد، مشيرًا إلى أن الجهاز يقوم بإجراء 98 عينة في الـ run حيث يتمكن بإاجراء 294 عينة تقريبًا في اليوم وتكون النتيجة بعد 3 ساعات تقريبًا من أخذ العينة.وأضاف الطباخ، فى تصريحات صحفية أن، الجهاز يتمكن من اجراء التحاليل لأهالي القليوبية والمحافظات المجاورة مما يقلل التكدس علي مستشفيات العزل والحميات.