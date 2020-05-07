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تقارير ومتابعات

وزير التعليم: تسليم المشروعات على «إدمودو» هو الحل الأفضل

الخميس 07/مايو/2020 - 12:18 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تسليم المشروعات باستخدام "منصة إدمودو" هو الحل الأفضل والأضمن والذي نود تدريب "الطلاب" عليه للمستقبل، وكذلك فهو أفضل صحيًا في هذه الظروف.

وأضاف "شوقي"، عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "أما الحل الورقي فهو حل متاح، لمن يتعذر عليه استخدام المنصة، ولكن من يستطيع نود تشجيعه على استخدامها بكل تاكيد".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل تسليم البحث لصفوف النقل أو الشهادة الإعدادية، سواء كان على منصة "أدمودو" أو ورقيا.

وتقول وزارة التربية والتعليم إن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا، ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا، في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج،.

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