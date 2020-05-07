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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تسيير رحلات إلى لبنان لنقل المصريين الراغبين فى العودة

الخميس 07/مايو/2020 - 02:25 ص
جريدة الدستور
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أعلنت سفارة مصر في لبنان تسيير عدد من رحلات الطيران لنقل المواطنين المصريين الراغبين في عودة نهائية إلى مصر على نفقة الدولة، خلال الفترة القريبة المقبلة، على أن تشمل هذه المرحلة عودة 1400 مواطن ممن سيتقدمون للتسجيل بهدف الاستفادة من هذا الإجراء.

وذكرت السفارة المصرية، في بيان متأخر من أمس الأربعاء، أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الدولة لإعادة المواطنين المصريين من الخارج، واستجابة لمطالبات أبناء الجالية المصرية في لبنان من الذين أفادوا باستحالة بقائهم في لبنان بسبب الظروف التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية، وطلبوا المساعدة في العودة النهائية إلى أرض الوطن.

وحددت السفارة الفئات التي ستستفيد من هذا التيسير وهم المواطنون المصريون الذين خالفوا نظام الإقامة في لبنان وتقدموا بطلبات ترحيل وجرى تسوية أوضاعهم، وكذلك المواطنون الذي انتهت إقاماتهم بعد 11 مارس الماضي ويرغبون في العودة بشكل نهائي إلى مصر، على أن يقوموا بتوقيع إقرار بهذا الشأن يُبلغ إلى الجانب اللبناني بأسمائهم.

كما تشمل قائمة المستفيدين المواطنين حاملي الإقامات السارية الراغبين في العودة بشكل نهائي، وكذلك المواطنين العالقين الذين تواجدوا في لبنان بصفة مؤقتة قبل وقف حركة الطيران بغرض السياحة أو زيارة عمل قصيرة أو العلاج، وذلك من واقع تأشيرة الدخول.

وأشارت السفارة إلى أن جميع المواطنين العائدين سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما على نفقة الدولة في المدن الجامعية ونُزُل الشباب، ومن يرغب في الإقامة في فندق فسيكون ذلك على نفقته الشخصية.

وناشدت السفارة المواطنين المصريين في لبنان الالتزام بالضوابط المذكورة لضمان حسن وسرعة سير عملية تسجيل الأسماء الراغبة في العودة، والالتزام بالتدابير الصحية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، حتى يتسنى تنفيذ عملية العودة النهائية لأرض الوطن بالشكل الذي يستجيب لرغبة المواطنين.

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