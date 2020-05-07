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الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 7 مايو 2020

الخميس 07/مايو/2020 - 07:33 ص
جريدة الدستور
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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يوم مناسب لك ويُكسبك نقاطًا كبيرة وأهمية، وتؤدي دورًا كبيرًا في العمل تهنّأ به من قبل أرباب العمل.
عاطفيًا: انطلق في سفرة مع الشريك إلى إحدى الدول الأوروبية، وخصوصًا بعدما مررت بفترة من الإرهاق والجهد الذي بذلته لإنجاز مشروع العمر.
صحيًا: إيلاء الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب ألا ينسيك الاهتمام بالوضع الصحي أيضًا.

الثور
مهنيًا: حافظ على خصوصية العمل وأسراره المهنية، ولا تخبر بها أحدًا لأن المغرضين كثر وأصحاب النيات السيئة يحيطون بك من دون أن تدري.
عاطفيًا: تصرّف بطبيعتك مع الحبيب ولا تتصنّع المجاملة والتواضع، وابتعد عن التملق.
صحيًا: الإفراط في تناول الخمور للتخلص من المشكلات يزيد الأمر سوءًا.

الجوزاء
مهنيًا: تعيش هذا اليوم تجددًا وتتاح أمامك حرية التصرف كما تريد في مجالك المهني، فتحاول الاستفادة من الفرصة لتحسين سير العمل.
عاطفيًا: أظهر مشاعرك للحبيب فأنت تدرك مدى تعلقه بك وحرصه على إسعادك دائمًا.
صحيًا: حاول أن تنام ثماني ساعات وخفف من السهرات الطويلة لأنها تنهكك جسديًا.

السرطان
مهنيًا: تطوّرات كبيرة في العمل وإنجازات تسجّل في خانتك، على أن تتمكّن من استثمارها لاحقًا في مسيرتك.
عاطفيًا: باستطاعتك مناقشة المواضيع الحسّاسة وربّما التفاوض حول نقطة معيّنة.
صحيًا: وظف طاقتك في مشاريع مسلية تبعدك عن روتين العمل وتزرع الراحة في داخلك.

الأسد
مهنيًا: عليك أن تفتح عينيك جيدًا لتدرك ما يجري حولك وما يخطط لك، وعليك أيضًا أن تتمالك أعصابك، فالأضواء مسلّطة عليك بقوة.
عاطفيًا: لا تتوقف على الأمور البديهية فقط؛ بل حاول أن تبحث في الجوهر عن كل الظروف التي أوصلتك إلى هذا الوضع.
صحيًا: لا تعر المشاكل العابرة اهتمامك الكبير، وتغاض عنها بنشاطات ترفيهية مسلية.

العذراء
مهنيًا: تعرف فرصًا مميزة قد تتاح لك في القريب العاجل فاستغلها كما يجب، وتشعر بأن إيجابية الأجواء قد تحقق أرباحًا غير متوقعة على الإطلاق.
عاطفيًا: بينك وبين الشريك أسرار كثيرة، وكلما توطدت علاقتك به اكتشفت أمورًا تفرحك وتجعلك مرتاحًا إليه.
صحيًا: على أبواب الصيف تكثر المشاريع الترفيهية، فاحزم امرك منذ اليوم وخطط لها.

الميزان
مهنيًا: تحصد جهودك المهنية الأموال والأرباح وتتحقق المشاريع التي كنت تحلم بها منذ أمد بعيد، وبانتظارك فرحة على هذا الصعيد.
عاطفيًا: عامل الشريك بلطف ومحبة لتعزيز الروابط التي تصب في النتيجة في مصلحة العلاقة على المدى المنظور.
صحيًا: لن أقول لك إن الوضع خطر لئلا تعيش في قلق، لكن إذا استمر على ما هو عليه فالخطر وارد لا محالة.

العقرب
مهنيًا: تجاهد بقوة وتحارب بشراسة وتواجه بعزيمة وتصميم كبير لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به وخصوصًا أن الفرصة متاحة.
عاطفيًا: جوّ فاتر ومتقلّب وتظهر المتاعب وأخشى على العلاقة الهشّة وغير المترابطة والمبتدئة.
صحيًا: لا تظن أنك تقدر على تحمل الضغوط فترة طويلة، فقد تنهار في أي لحظة وفجأة.

القوس
مهنيًا: حذار النزاع مع أحد المسؤولين في عملك أو مع إحدى السلطات القوية والفاعلة، لا تلعب بالنار لئلا تحرق أصابعك وتهدم كل ما بنيته.
عاطفيًا: تكون بعض المشاكل عبئًا على العلاقة بالشريك، فيستحسن أن تكون أكثر هدوءًا في تعاملك معه مستقبلًا.
صحيًا: تعيش تجربة مُربكة أو تقلق بشأن أحد افراد العائلة جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئة.

الجدي
مهنيًا: تعيش هذا اليوم تقدمًا معنويًا قويًا وتتحسن إحدى العلاقات الشخصية وتحسم أمرك إيجابًا وتكسب معركة جديدة خضتها بشراسة.
عاطفيًا: فرحة كبيرة وانسجام غير متوقع بسبب موقفك من دعم مشروع طرحه عليك الشريك.
صحيًا: تحتاج الى الهدوء بعيدًا عن الضغوط العملية والمهنية لكي تستعيد عافيتك.

الدلو
مهنيًا: قد تعرف أزمة مهنية صعبة بسبب سوء تصرفك مع الزملاء إزاء أحد الأمور وإهمالك المتواصل للحسابات، ما أوقعك في عجز.
عاطفيًا: لا تكن مقطب الجبين أمام الشريك، لا ذنب له في كل ما يحصل معك، لذا حاول أن تسايره وتلاطفه فهم رقيق المشاعر والأحاسيس.
صحيًا: إذا شعرت ببعض الألم في مختلف أنحاء جسمك فذلك جراء التعب والإرهاق في العمل.

الحوت
مهنيًا: تنتقل اليوم إلى مركز جديد يمنحك انطلاقة قوية وحماسية بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملّكك لاقتحام الجديد والمجهول.
عاطفيًا: تتمتّع بحيوية كبيرة، تصادفك الفرص وتُوفّق في علاقة جديدة مهمّة تحديد مستقبلل العاطفي.
صحيًا: إذا أحسست برغبة دائمة في حك بشرتك عليك الإسراع إلى زيارة أخصائي الأمراض الجلدية.

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