اللواء شوشة يكشف سبب خلو شمال سيناء من «كورونا»

قال اللواء عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة ظهر فيها حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا، وتحولت نتائجها إلى سلبية.وأوضح "شوشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن سبب خلو المحافظة من الإصابات بفيروس كورونا، هو التزام المواطنين بالحظر، مشيرا إلى أنهم اعتادوا تلك الإجراءات، لذا لم يصدر منهم أي خروقات.وأضاف: "شمال سيناء لها 5 منافذ لدخول المحافظة، وجميعها عليها أطقم طبية للكشف على أي وافد، وتسجيلهم ومتابعتهم".من ناحية أخرى، أكد محافظ شمال سيناء أنه لابد من مشاركة القطاع الخاص بنسبة 40% في تنمية سيناء، موضحا أن استثمارات الدولة في سيناء عبارة عن بنية أساسية من مياه وكهرباء وكباري.