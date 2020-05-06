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مصر

«الإحصاء»: 1.1 مليار دولار واردات مصر من البترول مطلع 2020

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:54 م
الإحصاء
الإحصاء
أميرة ممدوح
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كشفت الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى أحدث تقاريره، تضاعف واردات مصر من بترول خام إلى 1.1 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالى 2020 مقابل 354.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 747.3 مليون دولار خلال عام.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن واردات البترول الخام واصلت ارتفاعها لمستويات قياسية للشهر الثانى من عام 2020، لتسجل 548.7 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضى، مقابل 233.3 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 135.2%.

وكانت واردات البترول الخام قد سجلت 553.6 مليون دولار خلال يناير الماضى، مقابل 121.5 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي بزيادة بلغت نسبتها 355.6%.

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