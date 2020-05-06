الكنيسة الكلدانية تنظم القداس الإلهي للشهر المريمي

نظمت الكنيسة الكلدانية، اليوم، صلوات القداس الإلهي لبداية الشهر المريمي، بمقر مطران الكلدان بالقاهرة.وترأس صلوات القداس الإلهي، الأب بولس ساتي راعي الكنيسة الكلدانية بإيبارشية القاهرة، احتفالًا بالشهر المريمي.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، وتأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، وفيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.