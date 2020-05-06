أحمد موسى: 600 مليار جنيه حجم الإنفاق على التنمية بسيناء

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد اليوم، اجتماعا مهما مع رئيس الوزراء، وعدد من المسئولين بشأن التنمية في سيناء.وتابع موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد": «التنمية في سيناء بدأت منذ تولي الرئيس حكم مصر، وبدأت بالأنفاق ثم التنمية الزراعية وإنشاء مطارين مدنيين وملفات أخرى»، مشيرا إلى أنه يتم إنفاق المليارات على ملف التنمية في سيناء، حيث وصل حجم الإنفاق إلى 600 مليار جنيه.وأردف: «اجتماع الرئيس السيسي يستهدف تحقيق التنمية في كل منطقة بسيناء، والتوسع في إنشاء المناطق البدوية، كون الأهالي في سيناء يحبون الإقامة في منازل منفصلة».