ترامب يستخدم الفيتو لرفض قانون بالكونجرس يمنعه من ضرب إيران

استخدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، حق الفيتو الرئاسي للاعتراض على مشروع قانون في الكونجرس يقيد سلطته لشن عمل عسكري ضد إيران.يذكر أن الكونجرس الأمريكي، مرر مشروع قانون يحد من قدرة ترامب على تويجه ضربة عسكرية إلى إيران بدون الرجوع إليه، وذلك عقب قتل القوات الأمريكية قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في بغداد في عملية نفذها الطيران الأمريكي.