إيبارشية طما تواصل بث «مدارس الأحد» أونلاين

تواصل إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بث مدارس الأحد "الأنشطة الكنسية" أونلاين، تحت رعاية الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية.وبثت الإيبارشية، اليوم، مدراس الأحد للمرحلة الابتدائية من خلال تقديم فقرات روحية تتضمن ترانيم قبطية، وشرح بعض التأملات الخاصة بفترة الخماسين المقدسة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، وتأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، وفيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.