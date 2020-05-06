الجيش الليبي يعلن إطلاق عملية «طيور أبابيل»

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الأربعاء، عن إطلاق عملية عسكرية جديدة تحت مسمى «طيور أبابيل»، حسبما جاء في منشور مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي للقيادة العامة.وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أعلن قبل قليل، في كلمة موجهة للشعب الليبي، خلال مؤتمر صحفي، أن طرابلس سترجع إلى حضن الوطن قريبا جدا، مؤكدًا لهم: انتظروا مفاجآت سارة، خلال الأيام المقبلة تفشل ما وصفه بمشروع تقسيم ليبيا.