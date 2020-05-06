«بعشقك».. «الحلاني» يحتفل بذكرى ربع قرن زواج بكليب جديد

طرح المطرب اللبناني عاصي الحلاني أحدث أغنياته بعنوان "بعشقك" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".ويحتفل عاصي الحلاني بهذه الأغنية بمرور 25 عاما على ذكرى زواجه من كوليت بولس والتي تظهر معه برفقة أبنائه "ماريتا، ودانا، والوليد" خلال مشاهد الفيديو كليب الذي صور داخل منزله.كليب أغنية "بعشقك" تعاون فيه "الحلاني" مع كل من الشاعر الغنائي إيهاب عبد العظيم، والمحلن محمد عبيه، والموزع الموسيقي طوني سابا، وماستر محمد المقهور، والكليب تولى إخراجه المخرج أحمد المنجد ومن إنتاج شركة روتانا.ومن جانبه انتهى المطرب اللبناني عاصي الحلاني من تسجيل أغنيات ألبومه الغنائي الجديد والذي يتعاون فيه مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.وقال عاصي الحلاني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه وضع من المقرر طرح الألبوم للجمهور عقب استقرار الأوضاع الصحية غير المستقرة التي تمر بها بلدان العالم أجمع بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد- 19"، على أن يطرح الألبوم بعد استقرار الأوضاع في الوطن العربي.ويضم الألبوم 10 أغنيات متنوعة اللهجات بين المصرية واللبنانية والخليجية، والذي يتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والموسيقيين في الوطن العربي، منهم: ليمان دميان، وطارق مجدلاني، ونزار فرنسيس، وغانم جاد شعلان.