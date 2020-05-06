القس أندرو فليب يشارك في سلسلة عظات «رسائل سماوية»

شارك القس أندرو فليب الكاهن بإيبارشية أسيوط، في سلسلة عظات "رسائل سماوية" التي أطلقتها الإيبارشية عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".وتواصل إيبارشية أسيوط بث عظات روحية، في إطار حرصها على الدعم الروحي للأقباط خلال فترة تعليق الصلوات للحد من التجمعات.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، وتأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، وفيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.