السودان يرصد تحسنًا كبيرًا للوضع الوبائي لكورونا

قال رشيد سعيد، وكيل أول وزارة الإعلام السودانية، إن هناك انخفاضًا وتحسنًا كبيرًا للوضع الوبائي لفيروس "كورونا" من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن المؤشرات إيجابية مما يتطلب أهمية التمسك بالإجراءات الاحترازية.ودعا رشيد سعيد، في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة العليا الطوارئ الصحية بالسودان، إلى ضرورة التمسك بالإجراءات التي أعلنتها وزارة الصحة، وتطبيق التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات، مشيرا إلى انخفاض أعداد الحالات التي أعلنت اليوم (٧٤ حالة)، بنحو ٢٦ حالة عن بيان أمس، وكذلك انخفاض أعداد الوفيات، وزيادة عدد المتعافين.ووصل عدد مصابي فيروس كورونا بالسودان إلى ٨٥٢ حالة منها ٤٩ وفاة، غالبيتها في ولاية الخرطوم.