نائب مدير مستشفى النجيلة يعلن تعافيه من كورونا

أعلن الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة بمطروح، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، بعد أيام الشهر الماضي أثناء عمله.وقال علام، عبر حسابه على "فيسبوك"، اليوم: "نتيجة العينة الثانية سلبي، إن شاء الله بكرة هروح طنطا بعد غياب ٩٨ يوما منزلتش فيهم غير 48 ساعة بس".وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، اليوم الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- 19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ1815 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.وقال "مجاهد"، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.