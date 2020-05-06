وزير التعليم: تسجيل الشكاوى لا علاقة له بتأكيد تسليم الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن التسجيل على منصة الدخول للامتحان الإلكتروني "اختياري" لمن يريد "تسجيل شكوى"، ولا علاقة له بتأكيد تسليم الامتحان الإلكتروني.وكتب، على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "كل من أدى الامتحان وسلم النتائج ليس عنده أي مشكلة من أي نوع".وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل تسليم البحث سواء لصفوف النقل أو الشهادة الإعدادية، سواء كان على منصة أدمودو أو ورقيا، تقول وزارة التربية والتعليم إن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.