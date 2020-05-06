رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

دعوة مشتركة للمؤسسات المالية الدولية بضرورة دعم قطاعى السياحة والسفر

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:05 م
المجلس العالمي للسياحة
المجلس العالمي للسياحة والسفر
فاتن غلاب
طباعة
قال المجلس العالمي للسياحة والسفر، الذي يمثل القطاع الخاص السياحي، إنه بدون تمويل عاجل وفوري يمكن لأزمة جائحة كورونا، أن تسبب انهيارًا للقطاع السياحي في إفريقيا، سواء المنشآت أو العمالة والدخل القومي، حيث يساهم القطاع بمبلغ 169 مليار دولار في الاقتصاد الإفريقي، ويمثل 7.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.

في الوقت نفسة، وجهت خمس هيئات دولية للنقل الجوي والسياحة نداء إلى المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والصناديق، لدعم قطاع السفر والسياحة في أفريقيا الذي يعمل به نحو 24.6 مليون شخص في القارة الأفريقية.

وجاء في بيان المجلس، اليوم الأربعاء، أن مؤسسات "الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) والمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) ورابطة الخطوط الجوية الأفريقية (AFRAA) ورابطة شركات الطيران في الجنوب الأفريقي (AASA)"، قدمت دعوة مشتركة للمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية والسعي الدولي لدعم قطاع السفر والسياحة الأفريقي خلال هذه الأوقات العصيبة من خلال توفير 10 مليارات دولار كإغاثة لدعم صناعة السفر والسياحة والمساعدة في حماية سبل عيش أولئك الذين تدعمهم السياحة بدخل شهري بشكل مباشر وغير مباشر؛ وكذا الحصول على أكبر قدر ممكن من التمويل من نوع المنح والمساعدة في التدفق النقدي من أجل ضخ السيولة وتقديم دعم موجه إلى البلدان المتأثرة بشدة.

كما دعت لاتخاذ التدابير المالية التي يمكن أن تساعد في تقليل الاضطرابات في الائتمان والسيولة التي تشتد الحاجة إليها للأعمال التجارية، ويشمل ذلك تأجيل الالتزامات المالية الحالية أو سداد القروض، مع التأكد من أن جميع الأموال تتدفق على الفور لإنقاذ الشركات التي تحتاج إليها بشكل عاجل، عن طريق الحد الأدنى من عمليات التطبيق ودون عوائق، موضحة أن بعض الحكومات الأفريقية تحاول تقديم دعم موجه ومؤقت للقطاعات التي تضررت بشدة مثل السفر والسياحة، ولكن تفتقر العديد من البلدان إلى الموارد اللازمة لمساعدة الصناعة وسبل العيش خلال هذه الأزمة.

وتابع المجلس: "الوضع الآن حرج.. تواجه شركات الطيران والفنادق ودور الضيافة والنزل والمطاعم وأماكن الاجتماعات والشركات ذات الصلة خسائر متزايدة، وفي اغلب الأحيان يشكل السفر والسياحة 80٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وللحفاظ على النقد بدأ الكثير بالفعل في تسريح الموظفين أو منحهم إجازة بدون أجر".

من جانبه قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي: "إن تأثير تفشي COVID-19 محسوس عبر سلسلة من الخسائر أهمها الوظائف التي فقدت، لملايين البشر، خاصة داخل المجتمعات الضعيفة.. إن الدعم المالي الدولي هو المفتاح لضمان أن السفر والسياحة يمكن أن يؤدي إلى انتعاش اقتصادي واجتماعي أوسع في هذه المجتمعات"، موضحا أن الخطوط الجوية في مقدمة سلسلة القيمة للسفر والسياحة حيث توفر نحو 24.6 مليون وظيفة في إفريقيا.

فيما قالت جلوريا جيفارا الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة: "قطاع السفر والسياحة في صراع من أجل البقاء، خاصة مع فقدان أكثر من 100 مليون وظيفة على مستوى العالم وحوالي ثمانية ملايين وظيفة في إفريقيا وحدها بسبب أزمة COVID-19، ويعد السفر والسياحة العمود الفقري للعديد من الاقتصادات في جميع أنحاء أفريقيا، وسيؤدي انهيارها إلى تضرر مئات الملايين من العمالة وضغط مالي هائل لسنوات قادمة على المنشآت، لذا فمن الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى، أن تعمل الحكومات معًا على نهج عالمي منسق نحو التعافي السريع والدعم المستمر للسفر والسياحة".

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية» تحذر من مخاطر تخفيف قيود كورونا

شفاء 3359 مصابًا بكورونا في الإمارات

مصادر تكشف لـ«الدستور» تفاصيل محاولة الانقلاب على تميم

رابط بنك المعرفة المصري 2020.. المكتبة الرقمية لعمل مشروع بحث عن السياحة

الصور

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

الأكثر قراءة

الآن.. أكواد الطلاب لامتحانات أولى ثانوى 2020 عبر موقع «Thaneduone.emis.gov.eg»

وزير التعليم يحسم الجدل حول موعد امتحانات الثانوية العامة

«التعليم» تنفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

الآن.. أكواد الطلاب لامتحانات أولى ثانوى 2020 عبر موقع «Thaneduone.emis.gov.eg»

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة أرقام الجلوس 2020 الخاصة بالشهادة الثانوية

"فخور بمدينتي" يتصدر تريند "تويتر"

فيسبوك تطلق صندوقًا لدعم صناعة الأخبار وتدريب الصحفيين

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر.. الموسيقى والتاريخ
صفوت البياضي
سؤال يحتاج لجواب
جلال حمام
المنسي.. قصة بطل أم سيرة وطن؟
أحمد بهاء الدين شعبان
إحذروا الصهيونية!
المزيد

الثقافة

صدور طبعة مصرية من رواية «الشعلة الخفية للملكة لوانا»

غدًا.. لطفي بوشناق ضيف صالون القاهرة الثقافي

إطلاق النسخة الرقمية من مهرجان دبي لمسرح الشباب على «يوتيوب»

الرافدين تطرح النسخة العربية لرائعة فرجيينا وولف «إلى المنارة»