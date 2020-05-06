رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا وبريطانيا يؤكدان العزم على حل المشاكل بطريقة عملية وبدون تسييس

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:04 م
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
أ ش أ
طباعة
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مع نظيره البريطاني، دومينيك راب، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، سُبُل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أوردته وكالة أنباء روسية، أن الطرفين عبَّرا عن تصميمهما على حل المشاكل بين موسكو ولندن بطريقة براجماتية وبدون تسييس، مشيرة إلى أنه تم التعبير عن موقف متبادل تجاه حل المشاكل المتراكمة في العلاقات الثنائية بطريقة عملية، وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أنه تم التأكيد على ضرورة استخدام خبرة الشراكة في تعبئة جهود المجتمع العالمي لمواجهة التحديات العالمية المعاصرة، وتم إيلاء اهتمام خاص لمسائل مكافحة انتشار العدوى الفيروسية الجديدة والتغلب على عواقبها.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن، في وقت سابق، أن الوضع الحالي للعلاقات بين روسيا والمملكة المتحدة لا يرضي كلا الجانبين على الأرجح، مؤكدًا أن تعزيز الحوار يصب في المصلحة المشتركة للبلدين، وأن روسيا مستعدة لذلك.

موضوعات متعلقة

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

«الدستور» تنفرد بـ«نص رفض القضاء الإدارى لوقف برنامج رامز مجنون رسمى»

مصادر تكشف لـ«الدستور» تفاصيل محاولة الانقلاب على تميم

«الصحة العالمية» تحذر من مخاطر تخفيف قيود كورونا

الصور

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

الأكثر قراءة

الآن.. أكواد الطلاب لامتحانات أولى ثانوى 2020 عبر موقع «Thaneduone.emis.gov.eg»

وزير التعليم يحسم الجدل حول موعد امتحانات الثانوية العامة

«التعليم» تنفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

الآن.. أكواد الطلاب لامتحانات أولى ثانوى 2020 عبر موقع «Thaneduone.emis.gov.eg»

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة أرقام الجلوس 2020 الخاصة بالشهادة الثانوية

"فخور بمدينتي" يتصدر تريند "تويتر"

فيسبوك تطلق صندوقًا لدعم صناعة الأخبار وتدريب الصحفيين

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر.. الموسيقى والتاريخ
صفوت البياضي
سؤال يحتاج لجواب
جلال حمام
المنسي.. قصة بطل أم سيرة وطن؟
أحمد بهاء الدين شعبان
إحذروا الصهيونية!
المزيد

الثقافة

صدور طبعة مصرية من رواية «الشعلة الخفية للملكة لوانا»

غدًا.. لطفي بوشناق ضيف صالون القاهرة الثقافي

إطلاق النسخة الرقمية من مهرجان دبي لمسرح الشباب على «يوتيوب»

الرافدين تطرح النسخة العربية لرائعة فرجيينا وولف «إلى المنارة»