روسيا وبريطانيا يؤكدان العزم على حل المشاكل بطريقة عملية وبدون تسييس

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مع نظيره البريطاني، دومينيك راب، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، سُبُل مكافحة فيروس كورونا المستجد.وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أوردته وكالة أنباء روسية، أن الطرفين عبَّرا عن تصميمهما على حل المشاكل بين موسكو ولندن بطريقة براجماتية وبدون تسييس، مشيرة إلى أنه تم التعبير عن موقف متبادل تجاه حل المشاكل المتراكمة في العلاقات الثنائية بطريقة عملية، وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وأضاف البيان أنه تم التأكيد على ضرورة استخدام خبرة الشراكة في تعبئة جهود المجتمع العالمي لمواجهة التحديات العالمية المعاصرة، وتم إيلاء اهتمام خاص لمسائل مكافحة انتشار العدوى الفيروسية الجديدة والتغلب على عواقبها.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن، في وقت سابق، أن الوضع الحالي للعلاقات بين روسيا والمملكة المتحدة لا يرضي كلا الجانبين على الأرجح، مؤكدًا أن تعزيز الحوار يصب في المصلحة المشتركة للبلدين، وأن روسيا مستعدة لذلك.