المسماري: قتلنا وأسرنا العشرات من ميليشيات الوفاق قرب «الوطية»

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش تمكن من قتل وأسر العشرات من قوات الوفاق قرب قاعدة "الوطية" وتدمير آليات لهم.وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمدينة بنغازي، أن ثمانية جنود من قوات الجيش الوطني استشهدوا خلال تصديهم لهجمات ميليشيات الوفاق على قاعدة الوطية الجوية.تأتي تصريحات المسماري، فيما شن سلاح الجو بالجيش الوطني في وقت سابق من مساء اليوم، 18 غارة جوية استهدفت مخازن ذخيرة بالكلية العسكرية في مصراتة.ووفقًا لشعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، فإن الضربات كانت دقيقة، وأصابت أهدافها، ما أسفر عن انفجارات قوية بمخزن ذخيرة بعد اشتعال النار داخله.