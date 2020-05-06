«الإفتاء» تحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن ‏زكاة الفطر هذا العام 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى للفرد.وأوضحت، خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أنه يستحب للقادرين الزيادة على هذا المبلغ ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان.من جانب آخر، لفتت «الإفتاء» إلى أنه ‏تكفي نية واحدة لصوم رمضان في أول ليلة منه، ويستحب تجديد النية في كل ليلة خروجا من خلاف العلماء، والنية محلها القلب ولا يشترط التلفظ بها.