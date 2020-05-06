أرباح البترول والهيئات الاقتصادية ترفع الإيرادات الضريبية 8.9% في 8 أشهر

كشف أحدث التقارير الصادرة عن وزارة المالية، عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 8.9% خلال الفترة يوليو- فبراير 20192020، بنحو 10.5 مليار جنيه، لتحقق 128.3 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقابل 117.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.وارتفعت الحصيلة من عوائد الملكية بـ 3.8 مليار جنيه بنسبة 8.5%، لتحقق نحو 49 مليار جنيه خلال الفترة مقابل 45.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بارتفاع أرباح الأسهم من الهيئة العامة للبترول بنحو 1.4 مليار جنيه لتسجل نحو 2 مليار جنيه خلال الفترة يوليو فبراير 20192020، فيما ارتفعت أرباح الأسهم من الشركات العامة بنحو 1.8 مليار جنيه لتحقق 2.3 مليار جنيه، وارتفاع أرباح الأسهم من الهيئات الاقتصادية بنحو 1.5 مليار جنيه بنسبة 18.3%، لتحقق 9.8 مليار جنيه، كما ارتفعت الحصيلة من بيع السلع والخدمات بنحو 10 مليارات جنيه بنسبة 31%، لتحقق 42.6 مليار جنيه خلال الفترة.