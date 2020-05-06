إيبارشية بورسعيد تطلق حملة «كلمات ذهبية» لـ الأنبا تادرس

أطلقت إيبارشية بورسعيد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حملة بعنوان "كلمات ذهبية" للأنبا تادرس مطران الإيبارشية.وتنشر الإيبارشية يوميا، أقوال للأنبا تادرس، في إطار الدعم الروحي لأقباط الإيبارشية خلال فترة تعليق الصلوات للحد من التجمعات.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، وتأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، وفيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.