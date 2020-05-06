«أمن القاهرة»: دوريات أمنية يوميا للتأكد من تنفيذ قرار الحظر

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة إن هناك دوريات أمنية تخرج يوميا من جميع أقسام الشرطة التابعة لقطاعات المديرية للتأكد من إغلاق المقاهي والمطاعم، تنفيذا لقرار حظر التجوال من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا.وكشف المصدر، عن أن اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، كلف جميع رؤساء المباحث الدوائر بالمرور على أصحاب المحلات والمقاهي في تمام السادسة مساء والتنبيه عليهم بالغلق في تمام السابعة، لافتا إلى أن محال المأكولات تعمل على توصيل طلباتها "دليڤري" والتشديد على عدم التجمعات داخلها طوال شهر رمضان.