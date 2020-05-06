رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«أمن القاهرة»: دوريات أمنية يوميا للتأكد من تنفيذ قرار الحظر

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:51 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
طباعة
قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة إن هناك دوريات أمنية تخرج يوميا من جميع أقسام الشرطة التابعة لقطاعات المديرية للتأكد من إغلاق المقاهي والمطاعم، تنفيذا لقرار حظر التجوال من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا.

وكشف المصدر، عن أن اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، كلف جميع رؤساء المباحث الدوائر بالمرور على أصحاب المحلات والمقاهي في تمام السادسة مساء والتنبيه عليهم بالغلق في تمام السابعة، لافتا إلى أن محال المأكولات تعمل على توصيل طلباتها "دليڤري" والتشديد على عدم التجمعات داخلها طوال شهر رمضان.

موضوعات متعلقة

«الدستور» تنفرد بـ«نص رفض القضاء الإدارى لوقف برنامج رامز مجنون رسمى»

رابط بنك المعرفة المصري 2020.. المكتبة الرقمية لعمل مشروع بحث عن السياحة

أول ظهور لـ ابن هشام سليم المتحول جنسيًا (فيديو)

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

الصور

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

الأكثر قراءة

الآن.. أكواد الطلاب لامتحانات أولى ثانوى 2020 عبر موقع «Thaneduone.emis.gov.eg»

وزير التعليم يحسم الجدل حول موعد امتحانات الثانوية العامة

«التعليم» تنفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

الآن.. أكواد الطلاب لامتحانات أولى ثانوى 2020 عبر موقع «Thaneduone.emis.gov.eg»

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة أرقام الجلوس 2020 الخاصة بالشهادة الثانوية

"فخور بمدينتي" يتصدر تريند "تويتر"

فيسبوك تطلق صندوقًا لدعم صناعة الأخبار وتدريب الصحفيين

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر.. الموسيقى والتاريخ
صفوت البياضي
سؤال يحتاج لجواب
جلال حمام
المنسي.. قصة بطل أم سيرة وطن؟
أحمد بهاء الدين شعبان
إحذروا الصهيونية!
المزيد

الثقافة

صدور طبعة مصرية من رواية «الشعلة الخفية للملكة لوانا»

غدًا.. لطفي بوشناق ضيف صالون القاهرة الثقافي

إطلاق النسخة الرقمية من مهرجان دبي لمسرح الشباب على «يوتيوب»

الرافدين تطرح النسخة العربية لرائعة فرجيينا وولف «إلى المنارة»