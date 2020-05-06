تركيب بوابات تعقيم إلكترونية في مدينة بدر لمكافحة «كورونا»

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، اليوم الأربعاء، عن تركيب بوابات تعقيم ذاتي إلكتروني ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وقال مندور، إن البوابات تعمل آليا لتعقيم جميع الأجسام التى تعبر خلالها من خلال رشاشات من جميع الاتجاهات بداية من الرأس حتي القدمين، مشيرا إلى أنه يتم استخدام معقمات ليس لها أثر جانبي على الجسم أو الملابس.وأضاف أنه حفاظا على العاملين والمواطنين المترددين على المدينة طول اليوم وللوقاية من انتشار الفيروس، يجب الالتزام بارتداء الكمامة والقفزات الطبية والمداومة على تعقيم الجهاز والمركز التكنولوجي يوميا.