برنامج «كل يوم» على مائدة إفطار أسرة الشهيد أحمد منسي

بعد النجاح الكبير الذى حققه مسلسل "الاختيار" أجرت الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "on e"، حوارًا مع أسرة الأسطورة الشهيد أحمد منسى، من داخل منزله سيذاع الليلة.وحل برنامج "كل يوم" ضيفا على مائدة إفطار أسرة الشهيد أحمد منسي، حيث روت زوجته منار سليم، كواليس متابعتها مسلسل الاختيار.كما أجرت مقدمة البرنامج حوارات مع أبناء البطل الشهيد أحمد منسى، "حمزة منسي، وعاليا منسي، وعلي منسي"، بالإضافة لـ إسلام أسامة صاحب خطاب "يارب أبقى زي منسي".ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر منسى، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.