المسماري لليبيين: طرابلس سترجع إلى حضن الوطن قريبًا جدًا

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأربعاء، إن طرابلس سترجع إلى حضن الوطن قريبا جدا، وأقول للشعب الليبي انتظروا مفاجآت سارة.وتوعد المسماري خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن من مدينة بنغازي، بحدوث مفاجآت خلال الأيام المقبلة تفشل ما وصفه بمشروع تقسيم ليبيا.وأشار إلى أن يوم أمس الثلاثاء كان يوما عسكريا تكتيكيا بامتياز للقوات المسلحة العربية الليبية، ومدمرا مزلزلا على رءوس الخوارج التكفيريين وعلى رأسهم أردوغان، في إشارة إلى الهجوم الفاشل الذي نفذته ميليشيات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا على قاعدة عقبة بن نافع (الوطية).هذا، وفيما تواصل تركيا إغراق ليبيا بالمرتزقة للقتال إلى جانب ميليشيات الوفاق، شن سلاح الجو بالجيش الوطني في وقت سابق من مساء اليوم، غارات جوية استهدفت الكلية العسكرية في مصراته، حيث معقل المرتزقة السوريين وغرفة العمليات التركية، بأكثر من 18 ضربة جوية.