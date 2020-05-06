الحكومة الإسرائيلية الجديدة تؤدي اليمين برئاسة نتنياهو الأربعاء

اتفق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، وبيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض"، على أن يكون حلف اليمين الدستوري، الأسبوع المقبل.وأعلنا نتنياهو وجانتس، منذ قليل، أن الائتلاف الحكومي، الذي اتفقا عليه، سيؤدي اليمين الدستوري من أجل عملية التنصيب، في 13 مايو الجاري، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وقضت المحكمة العليا لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، بالإجماع، على جواز تشكيل نتنياهو لحكومة جديدة أو الاتفاق مع جانتس بالتناوب، مؤكدة أنه لا يوجد سبب لمنع بنيامين من تولي منصب رئيس الوزراء.وأعلن نتنياهو وجانتس، في وقت سابق، الاتفاق رسميا على تشكيل حكومة طوارئ، وتجنب الذهاب لانتخابات كنيست رابعة.