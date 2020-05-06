"فخور بمدينتي" يتصدر تريند "تويتر"

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تصدر هاشتاج "فخور بمديني" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، وأشاد السكان بالخدمات المقدمة في المدينة والمساحات الخضراء ونمط الحياة الراقى والتخطيط العمرانى الجيد المواكب لدول العالم، مما يلبى الاحتياجات المختلفة.وعبر المواطنون عبر الهاشتاج عن سعادتهم بالهدوء والراحة في المدينة، التي تعتبر انعكاسا للتخطيط العمرانى الجيد.ونفذت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المشروع بمواصفات عالمية تراعي احتياجات السكان من المساحات الخضراء والخدمات الأساسية والترفيهية في المدينة.