وكيل القوى العاملة: القوات المسلحة عازمة على اقتلاع جذور الإرهاب

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوي العاملة، ببيان القوات المسلحة بشأن إعلان مقتل 126 تكفيريا، وتنفيذ 22 مداهمة، و16 عملية نوعية، في إطار جهودها لاقتلاع جذور الإرهاب من منطقة سيناء، والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية وتطهيرها من هؤلاء الجبناء.ولفتت مايسة عطوة في بيان لها، أن القوات المسلحة حققت نجاحات متتالية وضربات مستمرة لهؤلاء الإرهابيين، وأخذت بالثأر لشهداء حادث بئر العبد، والتأكيد على أن القوات المسلحة لن تفرط في دماء أبنائها وأن تلك العمليات الخسيسة ستتحول لقوة للجيش المصري وسيقوم بأخذ الثأر، وسيستكمل جهوده للقضاء على الإرهاب.وأضافت عضو مجلس النواب، أن توفير الأمن والأمان للشعب المصري أولوية كبيرة للرئيس السيسي والقوات المسلحة، وقريبا سيتم إعلان تطهير شمال سيناء من الإرهاب.