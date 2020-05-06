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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة بشأن أزمات مستشفى الجلاء

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:48 م
فايقة فهيم
فايقة فهيم
إسلام نصير
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تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والصحة بشأن وجود عدة أزمات داخل مستشفى الجلاء التعليمي للولادة.

وأكدت النائبة وجود عدد من الأزمات داخل مستشفى الجلاء التعليمي للولادة مما يؤثر بالسلب على سلامة سير العمل بها، ويؤثر بشكل مباشر على المواطن المستحق الخدمة بها، وخطورة هذا الأمر لما للمستشفى من وضع حساس في خدمة المجتمع، حيث كونه المعني بعمليات الولادة المجانية والمدعمة لغير القادرين.

وأضافت: من ضمن تلك المشكلات عدم وجود أطباء تخدير نواب لإنهاء تعاقدهم مع المستشفى لعدم وجود موارد مالية بالصناديق الخاصة، وامتناع بعض أطباء التخدير الاستشاريين من العمل بشكل مستمر وتراخي الإدارة معهم مما أدى إلى قلة العمليات داخل المستشفى ومحدوديتها.

ولفتت إلى معاناة العديد من العاملين بالمستشفى من تأخير تثبيتهم، حيث يتوافر بها العديد من العاملين بعقود مؤقتة وخلافه مما يؤثر على وضعهم واستقرار أسرهم.

واختتمت النائبة: لما كان مستشفى الجلاء من المستشفيات ذات الطبيعة الخاصة والحساس التي تستلزم أن يتم إلقاء نظرة فاحصة لما به من مشكلات لضبط سير العمل به حتى لا يفرغ من مضمونه.

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