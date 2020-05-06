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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البرلمان يناقش موازنة «الاتصالات» 2020-2021 بحضور «عمرو طلعت» غدا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:47 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
طارق عتمان
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تناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، غدا الخميس، الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021، ومن المقرر حضور وزير الاتصالات الجلسة لاستعراض خطة الوزارة خلال العام المالي الجديد وأبرز المشروعات التي ستنفذها خلال هذه المرحلة وعلي رأسها منظومة التحول الرقمي.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أنه سيستعرض خطة الوزارة لاستكمال البنية التحتية للقطاع ومد كابلات الفايبر "الألياف الضوئية" بربوع مصر، بهدف إتاحة منظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين في جميع المحافظات بدءا من الربع الثالث للعام الجاري.

وقال طلعت، إنه سيتم إتاحة 4 حزم من الخدمات المميكنة للتيسير على المواطنين، تشمل خدمات المرور والتراخيص وخدمات التوثيق والشهر العقاري وخدمات التموين وخدمات الاستثمار، وتضم نحو 30 خدمة فرعية على مستوى محافظات الجمهورية كتعميم لتجربة محافظة بورسعيد.

وأضاف أن الدولة استثمرت 30 مليار جنيه في مشروع رفع قدرة البنية المعلوماتية خلال العام الماضي بهدف تحسين جودة الخدمات وزيادة معدل كفاءة الشبكة ومتوسط سرعات الإنترنت الذي زاد 6 أضعاف ما كان عليه لتصل لـ30 ميجا بايت في الثانية، مؤكدا أن الدولة ستضاعف الاستثمارات المقدمة لمشروعات البنى التحتية خلال العام المالي الجديد.

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