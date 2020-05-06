غدًا.. انعقاد الجمعية العامة لشركة "ميتالكو"

تعقد غدا الخميس، برئاسة الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الجمعية العامة لشركة "ميتالكو"، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة.وتنفذ الشركة القابضة خطة طموحة للارتقاء بشركاتها التابعة في إطار العمل علي تنمية الإيرادات.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.