غدا.. عقد الجمعية العامة لشركة النصر للسيارات

تعقد شركة النصر لصناعة السيارات، عدا الخميس، جمعيتها العمومية، برئاسة الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية،الجمعية العامة، وتنفذ الشركة خطة طموحة للارتقاء بشركاتها التابعة في إطار العمل على تنمية الإيرادات.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.ومن الجدير بالذكر أن شركات قطاع الأعمال العام تساهم في دعم إيردات الدولة من خلال حصة من الأرباح التي يتم إيداعها في الخزينة العامة للدولة.