رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. ضعف المياه بالكفور القبلية وقريتين بالغربية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:40 م
ضعف المياه
ضعف المياه
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، عن ضعف المياه بالكفور القبلية (العجيزي وسيجر والحكمة)، وقرى صناديد وفيشا سليم مركز طنطا، غدا الخميس من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة، وذلك لوجود أعمال صيانة بخط مياه قطر 800 مم بجوار المنطقة الملاحية بحسن شحاتة.

وأهابت الشركة بالمواطنين والمستشفيات بتلك المنطقة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة حتى الانتهاء من أعمال الصيانة بخط مياه قطر 800 مم بجوار المنطقة الملاحية بحسن شحاتة.

موضوعات متعلقة

عبير صبرى: «بترعب من جوزى عشان مسيطر»

أول ظهور لـ ابن هشام سليم المتحول جنسيًا (فيديو)

النيابة العامة تكشف تفاصيل وفاة «شادي حبشي» داخل محبسه

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

الصور

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

الأكثر قراءة

الآن.. أكواد الطلاب لامتحانات أولى ثانوى 2020 عبر موقع «Thaneduone.emis.gov.eg»

«التعليم» تنفي إلغاء امتحانات الثانوية العامة لعام 2020

شفاء 3359 مصابًا بكورونا في الإمارات

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

الآن.. أكواد الطلاب لامتحانات أولى ثانوى 2020 عبر موقع «Thaneduone.emis.gov.eg»

"فخور بمدينتي" يتصدر تريند "تويتر"

فيسبوك تطلق صندوقًا لدعم صناعة الأخبار وتدريب الصحفيين

انتحار ملياردير شهير بإطلاق النار في رأسه

مقالات الرأي
صفوت البياضي
سؤال يحتاج لجواب
جلال حمام
المنسي.. قصة بطل أم سيرة وطن؟
أحمد بهاء الدين شعبان
إحذروا الصهيونية!
ماجد حبته
أميمة تخفى وجهها.. وDW أيضًا!
المزيد

الثقافة

غدًا.. لطفي بوشناق ضيف صالون القاهرة الثقافي

إطلاق النسخة الرقمية من مهرجان دبي لمسرح الشباب على «يوتيوب»

الرافدين تطرح النسخة العربية لرائعة فرجيينا وولف «إلى المنارة»

«خواطر الندم والغفران» و«القارئ المخلص» جديد ناشرون