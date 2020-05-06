غدًا.. ضعف المياه بالكفور القبلية وقريتين بالغربية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، عن ضعف المياه بالكفور القبلية (العجيزي وسيجر والحكمة)، وقرى صناديد وفيشا سليم مركز طنطا، غدا الخميس من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة، وذلك لوجود أعمال صيانة بخط مياه قطر 800 مم بجوار المنطقة الملاحية بحسن شحاتة.وأهابت الشركة بالمواطنين والمستشفيات بتلك المنطقة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة حتى الانتهاء من أعمال الصيانة بخط مياه قطر 800 مم بجوار المنطقة الملاحية بحسن شحاتة.