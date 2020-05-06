الأنبا مقار يواصل سلسلة «عظات في زمن كورونا»

يواصل الأنبا مقار أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالشرقية والعاشر من رمضان، بث سلسلة "عظات في زمن كورونا"، عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".وحملت عظة اليوم عنوان "صلاة للأخبار" والتي يتأمل بها دعوات الإنسان إلى الله لأجل تحويل الأخبار السيئة إلى مفرحة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، وتأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، وفيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.