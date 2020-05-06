ضبط مدير مطعم تلاعب في تواريخ إنتاج الدواجن واللحوم بالفيوم

شنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، والتفتيش البيطري، برئاسة المهندس وليد حسان مدير إدارة الرقابة التجارية والمفتشين، بناء على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم، بتكثيف الحملات التموينية وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين.تمكنت الحملة من ضبط مدير مطعم لحيازته دواجن ولحوما مفرومة مجمدة مدونا عليها تاريخ إنتاج مُعد باليد، وحمام مجمد، بدون بيانات، ما يعد غشا تجاريا.كما تم ضبط كميات من الكمامات والقفازات وغير مدون عليها بلد المنشأ وتباع أكثر من السعر الرسمي، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.