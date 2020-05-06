عادل: تطوير الشركات العائدة من الخصخصة يدعم إيرادات قطاع الأعمال

قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن الشركات العائدة من الخصخصة ستعيد للدولة ممتلكاتها التي تم بيعها في السابق المستثمرين الأجانب، ثم عادت للدولة عبر القضاء الإداري.وأضاف عاجل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه يمكن للدولة الاستثمار في تلك الشركات من خلال التوسع في خطوط الانتاج أو إضافة نشاطات صناعية أخرى متنوعة، كما يمكن لشركات قطاع الأعمال من خلال الشركات العائدة من الخصخصة، تسوية بعض المديونيات أو استبدالها أو تمويل الشركات من البنوك بمقتضاها.وأشار إلى أهمية وضع خطة استراتيجية دقيقة لكيفية استخدام الشركات العائدة من الخصخصة وعدم تركها كأصول غير مستغلة، منوها عن أهمية تنفيذ تلك الخطة للتوسع في الاستثمار في أصول الشركات الحكومية.