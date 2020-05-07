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فن

لعبة النسيان الحلقة 13.. رقية تحاول كشف سر مقتل أمجد الشيال

الخميس 07/مايو/2020 - 12:51 ص
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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يقدم لكم «الدستور» تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل لعبة النسيان بطولة الفنانة دينا الشربيني.

مازال مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني تتسم أحداثه بالكثير من الغموض والإثارة بعد مقتل أمجد وفقدان رقية للذاكرة وعودتها بىعد الخروج من المستشفى لفيلا يحيى الشيال لرعاية ابنها يحيى وشهدت الحلقة الثالثة عشر من العمل العديد من المفاجآت.

بدأت رقية في التفكير بشدة حول من له مصلحة في مقتل زوجها أمجد الشيال وبدأت رقية في ربط الخيوط ببعضها للتوصل لنتيجة خاصة بعد أن اكتشفت محاولة نادر شقيق أمجد الأصغر لتضليلها واخفاء العديد من المعلومات عنها وبدأت في الشك في وجود سر تخفيه عائلة الشيال عنها لتبدأ في البحث حولها وفي كل مكان عن خيوط تدلها علي هذا السر ولماذا يتهمونها بالخيانة خاصة وأنها لا تتذكر شيئا عن خيانتها لأمجد، لتبدأ في البحث حول الأمر، لعلها تتذكر شيئا عن الحادثة وأسباب وقوعها.

تفاصيل الحلقة 13 من مسلسل لعبة النسيان 

على جانب أخر تشعر رقية بحالة من الغموض تجاه سكرتيرة زوجها السابق زينة التي تقابلها للمرة الثانية وتبدأ في التساؤل حول أسباب كراهية زينة لها مما يضع المشاهد في حيرة، خاصة مع وجود علامة استفهام كبيرة حول علاقة زينة بامجد وتبدأ رقية في البحث عن سر كراهية زينة غير المبرر لها وتقوم بالاستفسار عن ذلك من نادين شقيقة أمجد الشيال ولكنها تحاول إخفاء شيئا عن رقية الأمر الذي يجعل الموقف اكثر غموضا بالنسبة لرقية التي تبحث عن عنوان زينة وتذهب لمواجهتها ولكن زينة ترفض مقابلتها لتتأكد لرقية جميع الشكوك التي تدور في رأسها حول غموض مقتل أمجد وان هناك شيئا تحاول عائلته اخفاؤه.

مسلسل "لعبة النسيان "بطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان،سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.

مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان

وبدأ عرض مسلسل لعبة النسيان بشكل حصري مع بدء الموسم الرمضاني على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً ويتم إعادة عرضه الساعة 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2.


وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، المأخوذة عن فورمات إيطالي وتدور أحداثه حول امرأة من الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

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