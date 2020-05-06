المناطق التأمينية تبدأ التسجيل الآلى لبيانات مستحقى العلاوات الخمس

وجهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، المناطق التأمينية ببدء التسجيل الآلى لبيانات أصحاب المعاشات غير المسجل لهم تغطية تأمينية والحالات التى تتطلب تسجيل العلاوات المستحقة لها، تمهيدًا لبدء صرف العلاوات الخمسة مع بداية العام المالى المقبل 2020-2021، فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم.وأوضحت الهيئة، وفقًا لمستند رسمى حصلت عليه "الدستور"، أن إنشاء نظام آلى هدفه مساعدة مديرى المناطق التأمينية فى استكمال بيانات حالات أصحاب المعاشات التابعة لكل منطقة، بحيث تقوم كل منطقة بالتعامل مع الحالات الخاصة بها بالرقم التأمينى لصاحب المعاش وتسجيل العلاوات الخاصة من واقع كل حالة مع مراعاة، أن يتم تسجيل العلاوات الخاصة المستحقة لصاحب المعاش حسب تاريخ الاستحقاق، ويتم تسجيل العلاوة الخاصة بكامل قيمتها كما تم صرفها للمؤمن عليه دون التقيد بحدود قصوى.وأضافت أن عملية تسجيل بيانات أصحاب المعاشات مستحقى العلاوات الخمس ستمتد حتى منتصف شهر مايو الجارى، لافته إلى أن المتقاعدين بين عامى 2006 وحتى 2019 يستحقون جميعًا صرف مقابل نقدى عن العلاوات الخاصة بنسب متفاوتة، تتراوح ما بين علاوة واحدة إلى 5 علاوات حسب تاريخ استحقاق المعاش.وشددت الهيئة على سرعة إنجاز عملية تسجيل الحالات المستحقة لصرف العلاوات من أصحاب المعاشات بكل منطقة تأمينية فى موعد غايته 17 مايو الجارى، موضحة أن تلك الإجراءات تأتى لسرعة تنفيذًا قانون صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1-7-2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.