الرافدين تطرح النسخة العربية لرائعة فرجيينا وولف «إلى المنارة»

صدرت حديثًا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ الترجمة العربية لرواية فرجيينا وولف٬ "إلى المنارة"٬ ونقلتها للعربية إيمان أسعد.ومما جاء في الرواية نقرأ: "لكن في النهاية ما الليلة الواحدة؟ أمدٌ قصير، لا سيّما متى ما يعتمُ الليل مبكرًا، ومبكرًا يغرّد الطير، مبكرًا يصيح الديك، أو أخضرُ واهٍ يتعجل، مثل ورقة شجر متقلبة، في جوف موجة. عدا أنَّ الليل، يعقبه ليل. والشتاء يحمل مخزونًا من الليالي ويتعامل معها على قدم المساواة، بعدل، بأصابع لا تعرف الكلل. الليالي تطول؛ ظلمتها تشتد.بعضها ترفع عاليًا كواكب صافية، أطباقًا ساطعة. أشجار الخريف، وإن هي خربة مسلوبة الأوراق، تلتقط وهج الأعلام الرثّة الممزقة تتضرَّم في ظلمة كهوف الكاتدرائية حيث الحروف الذهبية على صفحات الرخام تصِف الموت على أرض معركة وكيف للعظام أن تشحب وتحترق بعيدًا في الرمال الهندية. أشجار الخريف تومض في ضوء القمر الأصفر، في ضوء أقمار الحصاد، الضوء الذي يلطّف من عناء الكادح، تملّس جذامة الزرع، تستنهض الموج الأزرق فيتلاطم رقيقًا على الشاطئ".