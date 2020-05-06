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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلاب أولى ثانوى بالمنيا يشكون عدم قدرتهم على تسجيل حضور امتحان الجغرافيا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:24 م
امتحان
امتحان
المنيا ـ على حسين
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اشتكا طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، عدم قدرتهم على دخول منصة تسجيل الحضور على موقع وزارة التربية والتعليم بعد أداء امتحان الجغرافيا، ما آثار حفيظة أولياء الأمور، ودفعهم للشكوى إلى مديرية التربية والتعليم.

من ناحيته، أكد صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا في تصريحات صحفية، أنه ليس شرطا أساسيا طبقا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تسجيل الحضور بعد أداء الامتحان في حالة صعوبة التسجيل.

وقال جارح إنه على أولياء الأمور الاطمئنان وعدم القلق من ذلك، وأكد أن أداء الامتحان هو الشرط الأساسي لتسجيل الحضور.

وكان طلاب الصف الأول الثانوي العام، أكدوا أنهم حاولوا الدخول أكثر من مرة طوال اليوم إلا أن المنصة لا تستجيب ومغلقة.

ومن جانب آخر، أعلنت مديرية التربية والتعليم استعداداها لاستلام الأبحاث من الطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الأعدادى، وأرسلت المديرية كل التعليمات المتعلقة باستلام الأبحاث وطريقة التعامل معها إلى مديري المدارس بالمحافظة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومنع أي تجمعات أو تزاحم وتعقيم المدارس بشكل مستمر.

وتابعت مديرية التعليم، امتحان الصف الأول الثانوي من خلال الإعلام التربوي بالمديرية وغرفة العمليات المشكلة لمتابعة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

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