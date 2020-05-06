ارتفاع تصدير مصر من الخضار والفاكهة بسبب كورونا

قال حاتم نجيب عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، إن هناك تراجع في أسعار بعض السلع الغذائية خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان.وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أهم السلع التي شهدت تراجع البصل، حيث سجل سعرا يبدأ من 3 جنيهات، بينما الطماطم سجلت سعرا يبدأ من 1.5 وحتى 3 جنيهات، كذلك البطاطس سجلت سعرا يبدأ من جنيهين وحتى 4 جنيهات، وتراجع الليمون ليسجل 10 جنيهات.وأوضح عضو شعبة الثروة الداجنة، بالغرف التجارية، أن هناك وفرة من منتجات السلع الغذائية بشكل عام في الأسواق، حيث يبلغ إنتاج مصر المحلي من الخضار والفواكه 100%.وأوضح، أن ارتفاع إنتاج مصر من الخضار والفواكه جعلها قادرة على التصدير للخارج في ظل أزمة كورونا وتوقف كثير من الدول على التصدير.